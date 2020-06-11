Ali Oğlu Osman Balıkesir, İbrahim Oğlu Mehmet Bartın ve binlercesi. Bir hilal uğruna batan güneşler. Büyük mücadeleye sahne olan Çanakkale Savaşı, şanlı bayrak uğruna verildi. Cephede bir başka hilal daha vardı, eski adıyla Hilal-i Ahmer, bugünkü adıyla Türk Kızılay.

Türk Kızılay, 152'inci yıl dönümünde Çanakkale'de yer alıyor. 7,5 metre yüksekliğinde ve 130 metre uzunluğundaki anıt duvara hastanede hayatını kaybeden 2 bin 456 şehidin adı kazındı. Gün dolayısıyla “İki Hilal, Tek İstikbal” sergisi açıldı. Sergide, dönemin sağlık malzemesi yer alıyor.

Dayanışma ruhu ve düşmanı dahi tedavi eden yüce gönüllülük de fotoğraf ve belgelerle anlatılıyor.

"İki Hilal, Tek İstikbal" sergisi 30 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek.