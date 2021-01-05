Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk halk bilimci İlhan Başgöz, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.
1965’ten bu yana Indiana Bloomington’da yaşayan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye’de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.
Chicago Başkonsolosluğunun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, 99 yaşındaki Başgöz’ü Türkiye’ye getirmesi için ABD’ye ambulans uçak gönderdi.
Tedavisinin ülkesinde devamı için talepte bulunan Başgöz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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