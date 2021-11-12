Türk dünyasının liderleri, İstanbul'da biraraya geliyor. Küresel diplomaside dengeleri değiştirecek önemli kararlar masada olacak. 8. kez gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Zirve, alınacak kararların yanısıra, düzenleneceği yer bakımından da dikkat çekiyor.

Zirve ayrıca Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının yanısıra Macaristan Başbakanı da toplantıda yerini alacak.

Türkmenistan da teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’ne katılıyor. https://t.co/OjCTsTsQoP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2021

Konsey binasının açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası Açılış Programına katıldı.

Programa Erdoğan'ın yanı sıra Türk Konseyi üyesi ülkelerin devlet başkanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve davetliler katıldı.

Liderler buradaki programın ardından Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından liderlerin fotoğrafını paylaşarak, "Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" mesajını paylaştı.