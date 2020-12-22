Libya Tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Türk askerinin görev süresi 18 ay daha uzatıldı.

Bölgede kalıcı ateşkesin hala sağlanamadığı vurgulanan tezkerede, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi.

Tezkere ile bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması amaçlanıyor.

Tezkerede ayrıca; Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

Libya tezkeresinin kabulüyle, Mehmetçik 2 Ocak 2021'den itibaren Libya'da 18 ay daha görev yapacak.