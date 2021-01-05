Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı" ifadelerine yer verildi.

Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, @Kizilay aracılığıyla Kabil’de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uXcprA2rZF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2021