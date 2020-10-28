Tüm minarelerden salavatlar yükselecek
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla bu akşam saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını açıkladı.
Minarelerden okunacak salavatlara vatandaşları eşlik etmeye davet eden Erbaş, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21.00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum."
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 28, 2020
Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun
Ey Âlemlere Rahmet Nebi! pic.twitter.com/8j54dbg08H
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