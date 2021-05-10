İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayanları kınadığını söyledi.

Erbaş, açıklamasında ayrıca, bugün ülkedeki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar ve dualar okunacağını duyurdu.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesine siyasilerden tepki yağdı

İsrail polisinin, Filistinlilere saldırısına siyasilerden tepki açıklamaları art arda geldi.

İsrail polisi Mesci-i Aksa’da Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Kharouf'u, göğsünden plastik mermi ile vurarak yaraladı. AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, yaşananları @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/VfaCBp0waZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

"Bu vahşete ses çıkarmayalar Orta Doğu Barış Süreci'nden bahsetmesin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor" diyerek, "Bu vahşete ses çıkarmayalar Orta Doğu Barış Süreci'nden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" dedi.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.



Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.



Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 10, 2021

“Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor”

AK Parti Sözcüsü Çelik, tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Çelik, Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir” dedi.

Çelik, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti;

Taraflara itidal tavsiye ediyoruz’ diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar. Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar” diyen Çelik, 'Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir.

“Taraflara itidal tavsiye ediyoruz” diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 10, 2021

“Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir” dedi.

Kalın, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur” paylaşımını yaptı.