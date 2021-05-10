İsrail'in Mescid-i Aksa'da günlerdir devam eden şiddeti İstanbul'da protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) çağrı yaptı, çok sayıda sivil toplu kuruluşu üyesi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Filistinlilere destek veren grup, İsrail'e tepki gösterdi.

"İsrail hiçbir şekilde kural tanımıyor"

Açıklama yapan bir TÜGVA üyesi, "İsrail hiçbir şekilde kural tanımıyor. Bize nasıl ki sabah namazı esnasında savunmasız bir anda saldırdılar, bugün de bütün dünyanın gözü önünde, Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, İslamda da kutsal kabul edilen alana saldırarak uluslararası hukuku çiğnediler. Bizlerin de en azından şunu yapmamız gerekiyor. Müslümanlarla birlikte olduğumuzu buradan bildirmemiz gerekiyor" dedi.

Grup, gece boyunca bekleyişini sürdürüyor.