Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 01:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TÜBİTAK 367 personel alacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, araştırmacı, teknik ve destek personeli ile Ar-Ge teknisyeni olmak üzere 367 personel istihdam edecek. Başvuru için son tarih 17 Nisan.
TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara ve Gebze illerinde olmak üzere 367 kişi istihdam edilecek.
İlanda, yabancı dil ve mesleki tecrübe aranan adaylar için herhangi bir yaş şartı bulunmuyor.
Başvurular için gerekli koşullar ve sürece dair detaylı bilgiler, TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alacak.
"TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi" ile internet üzerinden yapılacak başvuru için son tarih ise 17 Nisan.
Etiketler: Tübitak Resmi Gazete
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