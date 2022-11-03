Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUA'dan düşmesi beklenene Çin roketiyle ilgili açıklama
[Fotograf: Reuters]
Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığı, Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminlerin gerekli durumda verileceği kaydedildi.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin'in fırlattığı "Long March 5B" fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." denildi.
Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.
Etiketler: Çin Türkiye Uzay Ajansı
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