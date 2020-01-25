TSK'ya ait 8 uçak Elazığ'a gidecek
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'daki deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu. TSK'ya ait 8 uçak Elazığ'a gönderilecek.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Elazığ’daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da harekete geçti.
MSB ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu.
TSK’ya ait 1 helikopter, kurtarma ekibi, 1 ANKA bölgede görevlendirildi. 8 adet nakliye uçağının da bölgeye uçuşu planlandı.