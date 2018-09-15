TSK Bakü'nün kurtuluş gününü özel bir kliple kutladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya Twitter hesabından Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü ile ilgili bir video yayımladı.

TSK'dan paylaşılan klipte, "Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa (Killigil) komutasında Bakü'ya girişinin (15 Eylül 1918) 100'üncü yılı kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

Azerbaycan/Bakü’nün Kurtuluş Günü

Kafkas İslam Ordusu’nun Nuri Paşa (KİLLİGİL) komutasında Bakü’ye girişinin (15 Eylül 1918) 100’üncü yılı kutlu olsun. pic.twitter.com/8DQlsKO4lN — TSK (@TSKGnkur) 15 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber