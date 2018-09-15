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TSK Bakü'nün kurtuluş gününü özel bir kliple kutladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya Twitter hesabından Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü ile ilgili bir video yayımladı.

TSK'dan paylaşılan klipte, "Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa (Killigil) komutasında Bakü'ya girişinin (15 Eylül 1918) 100'üncü yılı kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Azerbaycan
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