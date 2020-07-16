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TSK'da yeni düzenleme: Kanun teklifi kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:25
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