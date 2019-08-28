Tümgeneral Erhan Uzun, Adana 6'ncı Mekanize Piyade Tugay ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'na atandı.
Tümgeneral Ahmet Kurumahmut'un ataması da Ankara 4'üncü Kolordu Komutanlığı'na yapıldı.
Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'na;
Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na; Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, İstanbul 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı'na ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı'na atandı.
Kaynak: TRT Haber