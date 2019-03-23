Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün saldırılarını önlemek ve yerinden edilmiş Suriye halkının evlerine dönmesini sağlamak amacıyla Mehmetçik 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut hattı boyunca 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekare alanın DEAŞ’tan temizlendiğini 3 binden fazla DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef de imha edildi.

Açıklamada, "Diğer ülkeler DEAŞ’la mücadeleyi daha çok hava kuvvetleri ile yürütürken, Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur" denildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına bölgelerde; mayın, EYP temizliği, güvenlik ve asayişin sağlanması faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber