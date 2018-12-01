Trump çeviriyi beğenmedi kulaklığı yere attı

Dünya siyasetinin kalbi Arjantin'de atıyor. Dünya medyası, zirve gündemi kadar liderlerin ikili görüşmelerine odaklanmış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin'in birlikte yiyeceği akşam yemeği bekleniyor.

Dünya piyasaları bu yemekten çıkacak sonuca kilitlendi.

Trump, Zirve'ye giderken yaptığı açıklamada, "Bazı iyi işaretler var" diyerek olumlu mesaj vermişti.

Merkel-Putin görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Merkel, Kerç Boğazı'nda yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

İkili, Fransa ve Ukrayna'nın da katılımıyla, krizin alt düzeyde gerçekleştirecek toplantılarla ele alınması konusunda anlaştı.

May'den Veliaht Prens Selman'a uyarı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi de G-20'nin dikkatle izlenen konuklarından. Suudi Veliaht Prens Bin Selman'a tepki burada da sürdü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, görüştüğü Selman'dan Türkiye ile tam işbirliği yapmasını istedi.

Macron-Selman görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, uluslararası uzmanların soruşturmaya dahil edilmesini talep etti.

Prens Bin Selman'ın konakladığı adresle ilgili Arjantin basınından çok çarpıcı bir iddia geldi.

Bin Selman'ın protestolar yüzünden kendisi için ayrılan otel yerine Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin rezidansında kaldığı iddia edildi.

Trump kulaklığı yere attı

Zirve'den gelen ilginç bir görüntü ise, ABD Başkanı Trump'ın Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile yaptığı ortak basın toplantısı sırasında kulaklığı çıkarıp yere atmasıydı.

Trump Macri'nin konuşmasını dinlerken, çeviriyi beğenmeyip, kulaklığı yere attı. Trump, Macri'ye "Çeviriden çok senin konuşmanı daha iyi anladım." diyerek tepkisini dile getirdi.

Pinera'ya doğum günü sürprizi

G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunun açılışında, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Başkent Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci ve son gününde Macri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın doğum gününü kutladı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, Şilili mevkidaşına üzerinde bir mum olan pasta gönderen Macri'nin oturum öncesinde mikrofonu alarak, "Oturuma başlamadan önce, sizlere bugünün Sebastian Pinera'nın doğum günü olduğunu söylemek isterim." ifadesi yer aldı.

69 yaşına giren Pinera da pastanın mumunu üfledikten sonra Macri'ye teşekkür etti.

Arjantin tarafından zirveye davet edilen Şili Devlet Başkanı Pinera, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Kaynak: TRT Haber