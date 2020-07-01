TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, medya profesyonellerini geleceğin iletişimcileri ile buluşturan "Ben Olsaydım" programının bu haftaki konuğu oldu.

Eren, koronavirüs sürecinde kamu yayıncılığının önemini ve yapılan yayınları anlattı.

Sağlıklı bilgiyi vermek için hem Bilim Kurulundan profesörler ile hem de enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla programlar yaptıklarını ifade eden Eren, "Evde kalanların psikolojik destek alması için TRT 1'de iki program başlattık. Ayrıca spor programı yaptık hem beslenmemize ve spora dikkat etmek için." dedi.

TRT 1'de aynı zamanda 65 yaş üstü için nostalji kuşağı oluşturduklarını belirten Eren, "TRT Haber zaten 2 yıla yakın süredir aralıksız en çok seyredilen haber kanalı. Bunu pandemide de artırarak devam etti." ifadelerini kullandı.

"Diziler olarak büyük projelerimiz geliyor"

Salgın sürecindeki yayınlar dışında TRT'nin yeni projelerinden de söz eden Eren, "Diziler olarak büyük projelerimiz geliyor. Benim yapmak istediğim uluslararası standardın üstüne çıkmak. Barbaros dizisi yapıyoruz inşallah. İlk defa deniz hikayesi yapacağız." dedi.

"Herkes kendi hikayesini bulup yaşamalı"

Geleceğin iletişimcilerine de tavsiyelerde bulunan Eren, " Belli düzeyde bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bunların yanı sıra da günceli takip etmek gerekiyor. Herkes kendi hikayesini bulup yaşamalı." diye konuştu.