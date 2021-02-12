İstanbul'da FETÖ'nün ByLock ile haberleşen sözde yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı.

İhraç edilmiş iki eski emniyet müdürü ile halen kamuda görev yapan bir doktorun da yer aldığı 23 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 14'ü yakalandı.

ByLock detaylarına ulaşıldı

FETÖ'cülerin şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerindeki yazışmaları her geçen gün deşifre edilmeye devam ediyor.

TRT Haber, FETÖ operasyonunda tespit edilen kişilerin ByLock detaylarına ulaştı.

Gözaltına alınan eski emniyet müdürü Ömer Karagöz’ün 2015 yılında yayınlanan iç güvenlik yasasından sonra resen emekli edildiği, darbe girişiminden sonra KHK ile ihraç edildiği ve örgütün sözde tepe yöneticileriyle irtibatı tespit edildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen ve halen aktif olarak kamu kuruluşunda doktor olarak çalışan kişinin geçmiş dönemde örgüt evlerinde özel ders verdiği ortaya çıktı.

"FETÖ elebaşına hakaret edin" şeklinde tembihlendiler

Örgütün sözde yöneticilerinin örgüt mensuplarına mensuplarının ifade esnasında, gerekirse FETÖ elebaşına hakaret etmeleri gerektiği vurgulandı.

2016 Ocak ayındaki bir ByLock yazışmasında ise WhatsApp, Wiber gibi uygulamaların güvenli olmadığı ve farklı uygulamalara davetler edildiği belirlendi.

Özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışan kişinin ise askeri okullara başvuracak yeğeni için referans olarak FETÖ'yü kullandığı da ortaya çıktı.