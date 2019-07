Esed rejimi uzun süredir İdlib’deki hava saldırılarına devam ediyor. TRT Haber Sıcak Nokta ekibi o saldırıların birini an be an görüntüledi. Ekibin, İdlib’in güneyinde yer alan Maarethurma kasabasındaki yıkımı görüntülemek için kasabaya yaklaştığı sırada, rejime ait uçaklar bombaları yeniden sivil yerleşim yerlerinin üzerine bıraktı.

TRT Haber ekibi, hava saldırısının ardından ortaya çıkan tabloyu yerinde görüntülemek üzere yeniden yola çıktı. Araçlar rejim güçleri tarafından hedef alındığı için ilçeye motosikletlerle ulaşıldı.

Rejim uçaklarının saldırısının ardından geriye harabeye dönen evler kaldı.

Esed, sivilleri evlerini terk etmeye zorluyor

Rejim güçleri kasabayı sık sık bombalayarak sivilleri evlerini terk etmeye zorluyor. Esed’in burayı sürekli vurduğunu belirten bölge sakinleri, bu saldırılar yüzünden halkın evini bırakıp gitmek zorunda kaldığını söylüyor.

Kafrenbel ilçesi enkaz yığınına dönmüş durumda

Saldırılar sürdüğü için TRT Haber ekibi kasabayı terk etti. Maarethurma kasabasının hemen ilerisindeki Kefrenbel ilçesinde de durum farksız. İlçe, bombardımanlar yüzünden enkaz yığınına dönmüş durumda.

İdlib kent merkezinin güneyindeki tüm yerleşim birimleri her gün benzer saldırılara sahne olmaya devam ediyor.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Oğuz Karatoprak