Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde günlerdir sızma girişiminde bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere fırsat vermiyor. Tespit edilen terör hedefleri, fırtına obüsü ve topçu atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri son 15 günde Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan Müşrefiyah-Ayn İsa hattındaki 70 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği yer olan Türkiye sınırına 35 kilometre mesafede bulunan Tel Abyad'ın güneyindeki Müşrefiyah köyünü TRT Haber ekibi görüntüledi.

Ayn İsa'dan Müşrefiyah'a 7 kilometrelik tünel kazmışlar

Yerel kaynaklar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimlerinin Ayn İsa kasabasından yapıldığına dikkat çekiyor. Teröristlerin Ayn İsa’dan Müşrefiyah köyüne 7 kilometre uzunluğunda tünel kazdığı öğrenildi.

Terörist elebaşlarından "ölü ve yaralıları Rakka'ya götürün" talimatı

Kandil'in, bölgedeki teröristlere telsizle verdiği saldırı talimatları da dinlemeye takıldı. Terörist elebaşları, "ölü ve yaralıları yakın hastanelere değil Rakka’ya götürün, orada gömün" talimatı veriyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 bin nüfuslu Ayn İsa'da siviller evlerini terk ediyor. Yerel kaynaklar, Ayn İsa’yı terk eden 8 bin sivilin Rakka'ya göç ettiğini aktardı.