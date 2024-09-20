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Gündem
AA-İHA 20.09.2024 18:23

Trabzon'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon’u Bayburt’a bağlayan karayolu Araklı ilçesi 2. kilometresinde taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Araklı limanında tekneler zarar gördü.

Trabzon'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon-Bayburt Karayolu Karadere yolunun 2. kilometresinde bulunan fındık fabrikası mevkiinde taşan dere suları ve rusubat nedeniyle Bayburt istikametine ulaşıma kapandı. Başta Sanayi Sitesi olmak üzere ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti 

Yer yer heyelan yaşanan iki ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, ekiplerle sahada olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir yağmur yağdı, halen de devam ediyor" dedi.

Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşların özellikle dere kenarlarından uzak durması istendi.

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