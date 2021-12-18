Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
"Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerine yer verilen paylaşımda, saat 14.30'da buluşalım ifadesi kullanıldı.
< 14.30'da buluşalım >#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/tNqQUlHSAy— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 18, 2021
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