Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.

TMSF'den yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.

Kurul üyelerinden bir maaş

Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak" denildi.