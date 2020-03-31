Haber Giriş: Kaynak: AA
TMSF'den Milli Dayanışma'ya 20 milyon TL
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.
TMSF'den yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.
Kurul üyelerinden bir maaş
Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak" denildi.
Etiketler: TMSF milli dayanışmaSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:47
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