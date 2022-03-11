İstanbul'da kar belli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Tır ve kamyonların girişine izin yok

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından iki yeni tedbir aldıklarını duyurdu.

Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişi durduruldu.

Öte yandan, İstanbul'da da tır ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

İstanbul’da kar etkisini artırdı, tır ve kamyonların kente girişi durduruldu. Son durumu @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı.https://t.co/7TD4WluGHZ pic.twitter.com/65iTbRmnJa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2022

Otogarlardan otobüslere çıkış yasağı

Yoğun kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da etkiledi. Harem, Esenler ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durduruldu.

"Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım"

Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde."

12 saat yoğun yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için olağanüstü bir mücadele göstereceğiz" dedi.

