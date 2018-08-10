TİM Başkanı Gülle'den döviz açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:03





