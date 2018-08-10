TİM Başkanı Gülle'den döviz açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız." dedi.
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