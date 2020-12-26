Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den yeni PRC testi açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.
THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ötelendiği ifade edildi.
Açıklamada, uygulamanın 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edilerek, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır" bilgisi verildi.
Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/5mpD4RIKng— Türk Hava Yolları (@TK_TR) December 26, 2020
Etiketler: Koronavirüs THY
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