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THY'den uçakta Öğretmenler Günü kutlaması

THY'nin, öğretmen pilot olarak görev yapan Selahattin Onan için uçakta hazırladığı sürpriz kutlama şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Türk Hava Yolları'nın (THY), aktif pilotluk kariyerinin ardından kurumda öğretmen pilot olarak çalışan Selahattin Onan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere harekete geçti.

THY uçağında, kutlamadan habersiz bir şekilde seyahat eden Onan'ın öğrencilerinin öğretmen pilot hakkındaki düşüncelerini içeren video, ekranlardan yolculara izletildi. Ardından, THY'de pilotluk yapan oğlu Mithat Okhan Onan, kokpitten anonsla babasının Öğretmenler Gününü kutladı. Anons üzerine duygusal anlar yaşayan baba Onan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Onan'ın eğitiminden geçmiş diğer pilotlar da uçağın arkasından gelerek, emektar pilota çiçek verdi, elini öptü. Diğer yolcular da kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Bazı yolcuların bu sırada ağladığı görüntülerde yer aldı.

Uçaktaki sürpriz kutlamaya ait bu video, THY'nin resmi sosyal medya hesaplarında, "Hayat yolculuğumuzun pilotları öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü’nü kutlarız." cümlesiyle paylaşıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: THY, Öğretmenler günü
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