Haber Giriş: Kaynak: DHA
THY seferlerin başlayacağı tarihi açıkladı
[Fotoğraf: AA ]
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."
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