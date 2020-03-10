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THY, dış hat biletlerinde değişiklik ücretini kaldırdı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, 5 Mart'tan önce alınan biletler ile 6-24 Mart tarihleri arasında alınacak dış hat biletlerinde değişiklik ücretini kaldırdı.
İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mart ve öncesinde alınmış biletlerden, 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte ücret alınmayacak.
6-24 Mart tarihleri arasında alınacak biletlerde ise değişiklik ücreti kaldırıldı.
Uçuştan 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanılabilecek.
İkinci bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları ise yolculardan tahsil edilecek.
İç hat ile Ercan Havalimanı uçuşları düzenleme dışında tutuldu.
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