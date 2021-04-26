Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex şüphelileri adliyeye sevk ediliyor
[Grafik: TRT Haber]
İstanbul'da Thodex soruşturması kapsamına gözaltına alınan 69 şüpheliden 61’i adliyeye sevk edildi.
Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ağabey Güven Özer Pendik'te, kız kardeş Serap Özer ise Kocaeli'de gözaltına alınmıştı.
Baba Zülküf Özer'le birlikte 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Etiketler: Kripto Para Dolandırıcılık
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