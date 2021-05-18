Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden şirketin finans uzmanı Rana Azap, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap gözaltına alındı. https://t.co/x7l2hkW7Es pic.twitter.com/kB8isi8gdG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheliden biri olan Rana Azap'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Şirketin yazılımcısı da yakalandı

Thodex şirketinde yazılımcı olarak çalışan Oral Çınar da Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada Faruk Fatih Özer ve ağabeyinin eşi Zühal Özer firari olarak aranıyor.