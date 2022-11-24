Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine sığınan eski örgüt üyesi M.E.A, terör batağına nasıl çekildiğini anlattı.

Örgüte 7 yıl önce katıldığını belirten eski örgüt üyesi şöyle konuştu:

"Diyarbakır Çınarlıyım. Sene 2015'te katıldım. Beni okuldan ve ailemden soğutmaya çalıştılar. 'Okula gitme, oraya gideceğine burada dur, yanımızda kal' diyorlardı. En son süreçte de HDP'nin altında zaten Çınar'daki son aylarda, Lice'den birisi geliyordu zaten bize eğitim veriyordu. O eğitimlerden sonra artık bizimle açık açık konuşuyorlardı."

"HDP'liler Lice kırsalında bizi teröristlere sattı"

Diyarbakırlı eski örgüt mensubu, 16 yaşındayken uyuşturucuya alıştırılıp kandırıldı. Sonra Lice kırsalında örgüte satıldı.

Uyuşturucuya nasıl alıştığını ise şöyle anlattı:

"HDP'nin bazı gençleri kendi getirip, kendi içip, kendi satanlar vardı. Yani o şekilde biz de alıştık. Depoya götürülüyorduk. 1-2 saat geçtikten sonra eve gitmek istediğimizde gece oldu artık gidemezsiniz diyorlardı. O süreçten sonra artık biz de orada insan satıldığını anladık. Çünkü oraya gittiğimde bir torba vardı elinde, geldiğinde o torba yoktu. Para torbasıydı o."

"Dağda 6 ay banyo yapmadım"

Lice kırsalında bir süre tutulan M.E.A önce Irak'ın, oradan da Suriye'nin kuzeyine götürüldü. O da çoğu örgüt mensubu gibi pişman olup kaçmak istedi ancak bu o kadar kolay olmadı.

"Ben dağda 6 ay boyunca banyo yapmadım. En son bu süreçte hapiste kaldım, 7 ay boyunca tuvaletteydim. Yani insanlık yeri değil."

Evlat nöbeti kaçışları hızlandırdı

Terör örgütü PKK onu infaz etmek için götürürken yolda kaçmayı başardı ve güvenlik güçlerine sığındı. Eski örgüt mensubu, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sonrası örgütteki kaçışların arttığını söyledi.

"Ben dedim ya hapse gireyim ya da öleyim ama kendi toprağımda olayım. Onlar da güvenlikleri sıkılaştırdı. Noktaları daha da çok kamerayla donattılar, güvenliği daha da çok artırdılar."

"Amaçsız bir şey uğruna ölüyorsun"

Ailesine kavuşan eski örgüt mensubu, gençlere de seslendi.

"Hem buradan gitmek isteyenler, hem de oradan gelmek isteyenlere diyorum. Buradan gitsen her şeyin gidiyor. Amaçsız bir şey uğruna ölüyorsun. Çok şükür. Ben geldim, devlet yardımcı oldu."

Kamera: Mustafa Tunç

Kurgu: Celal Taş

