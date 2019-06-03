Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/MjLcetnFEO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2019

Milli Atak taarruz helikopteri gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı’nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/AUcFH5Fu06 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2019

Kaynak: TRT Haber