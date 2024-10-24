İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırı gerçekleştiren teröristin kimliğinin tespit edilğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu diğer kadın teröristin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz"

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.

Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz

Aziz Milletimizi sindiremez "