Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesine yönelik geniş çaplı yeni bir harekat başlattı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti.

Akar, "Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik dün saat 17.40'tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir" dedi.

Havadan ve karadan teröristlerin ateş altına alındığı operayonlar kararlılıkla sürüyor. Bölgede barışın sağlanması, terör hedeflerinin yok edilmesi amacıyla başlatılan harekatta komandolar da yer alıyor.

"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar'ın komuta kademesinden operasyonlara katılan birlik komutanlarına hitabı şu şekilde:

"PKK'ya karşı başlatılan operasyon aralıksız bir şekilde sürüyor. TSK tarafından bugüne kadar ağır kayıplar verdirilen terör örgütünün bazı bölgelerde saldırı hazırlık içinde olduğu tespit edilmiştir. Meşru müdafa haklarımız doğrultusunda dün operasyon başlatıldı. Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. ATAK, İHA/SİHA ve komandolar hava hücum harekatı ve karadan sızmaktadır. Dost ve müttefiklerimizde koordineli bir şekilde yürüttüğümüz operasyonda çevre unsurlarına hassasiyet gösterilmektedir. PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bölgede bulunmaktadır. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Komadolarımız teröristleri bulacak ve etkisiz hale getirecek. Kahraman Mehmetçik bu operasyonu başarıyla tamamlayacaktır buna inanıyoruz. Anayasa çerçevesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda milletimizin emrinde görevimizin başındayız"