Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden. Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu."
Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021
Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu. pic.twitter.com/UP7SkXvWrV
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