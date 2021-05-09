Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden. Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu."