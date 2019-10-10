Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Örgüt işgalindeki Resulayn'da kurtarılan Kişto Köyünde terör örgütünün kazdığı tüneller bulundu. Terör tünellerini TRT Haber görüntüledi.

11 köy terörden temizlendi

Tel Abyad'da El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Bir Aşık, Hamidiye, Dedat, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto Köyü de terörden arındırıldı.

Kaynak: TRT Haber