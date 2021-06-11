Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten PKK'ya ikinci Mahmur darbesi
MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır da 5 gün önce MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
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