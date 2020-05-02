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Terör örgütünde çözülme sürüyor, 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten 3 teröristin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten teröristler G.D., E.Y., N.M. bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
5 ayda 75 terörist teslim oldu
Teslim olan örgüt mensuplarından G. D.’nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.’nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı belirtildi.
1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75’e yükseldi.
Etiketler: son dakika İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02
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