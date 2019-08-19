İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari, Van ve Şırnak'ta; Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca, barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla icra edilen "Kıran Operasyonu"nun 18 Ağustos 2019 tarihinde başladığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı 129 timin katılımıyla Kıran Operasyonu başlatıldı.https://t.co/TxlTmkyYkP pic.twitter.com/D0DAIQx9OS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2019

Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in sevk ve idare ettiği, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Operasyon Komutanı olduğu, Hakkari ilinde Tuğgeneral Nuri Öztürk'ün, Van ilinde Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın, Şırnak ilinde ise Albay Tahsin Saruhan'ın arazide Operasyon Komutanı olarak görev yaptığı operasyon kapsamında, jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev aldı.

Operasyon kapsamında, Hakkari’de 15, Şırnak'ta 12 ve Van’da 16 olmak üzere 43 mağara ve sığınak imha edildi.

Kaynak: TRT Haber