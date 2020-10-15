Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Komandolar, terör örgütüne ait silah, mühimmat deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 300 metre uzunluğunda 6 bölmeli mağara tespit etti.

[Grafik: AA]

Mağara, sığınak ve yaşam alanlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, AK-47 piyade tüfeği, 12 RPG-7 mühimmatı, kanas nişangahı, 2 havan mühimmatı, 4 el bombası, 5 roket mühimmatı, lançer, 1500 mekanik elektrikli fünye, doçka, 300 doçka mühimmatı, roketatar nişangahı, keskin nişancı dürbünü, 7,6 milimetre 70 PKMS makinalı tüfek mühimmatı, el yapımı patlayıcı için hazırlanmış pil blokları ve ateşleme düzenekleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.