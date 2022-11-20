Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 02:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör hedefleri böyle vuruluyor
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Suriye ve Irak’ın kuzeyinde harekat başlatıldığını duyurdu:
"Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!"
Hesap zamanı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! ???????? pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
Bakanlık sonraki paylaşımında terör yuvalarının vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" sözleri yer aldı.
Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! ???????? pic.twitter.com/9jiFRn0hej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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