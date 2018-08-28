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Terfi alan iki komutanın rütbelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karargah’a giderek Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) terfi alan iki komutanın rütbelerini takacak.

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Terfi alan iki komutanın rütbelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos’ta Karargah’ta düzenlenecek törende YAŞ’ta terfi alan iki komutanın rütbesini takacak.

O paşalardan biri Zeytin Dalı Harekatı’nı yöneten İsmail Metin Temel. Temel'in rütbesi Yüksek Askeri Şura'da korgenerallikten orgeneralliğe yükseltildi.

İsmi 24 Haziran seçimleri öncesinde miting meydanlarında “apolet sökme” tartışmaları ile gündeme gelen Metin Temel Paşa’nın yeni rütbesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rütbesini takacağı bir diğer isim ise Adnan Özbal. Geçen yıl koramiral rütbesinde iken Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılan Özbal, YAŞ kararları ile oramiralliğe terfi etti.

Kaynak: TRT Haber

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