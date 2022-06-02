Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını ortadan kaldırmak için Mehmetçik son hazırlıklarını yapıyor. Hainlerin yuvalandığı Tel Rıfat bölgesine yönelik harekat için geri sayım sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası harekatıyla sadece terör örgütü işgalindeki 30 köy değil, çatışma hatlarına yakın olan ve saldırı altındaki köyler de kurtarılmış olacak.

Kefer Haşe'de sağlam ev kalmadı

Füze ve roketli saldırılarla sivillerin evlerine dönüşünün engellediği o yerlerden biri de Tel Rıfat’ın 7 kilometre kuzeyindeki Kefer Haşe köyü. Teröristlerle Suriye Milli Ordusu arasında yaşanan çatışmaların temas hattına uzaklığı ise 300 metre.

Terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat'ı işgal ettiğinde Kefer Haşe köyüne de girmek istedi. Ancak Suriye Milli Ordusu direndi ve şiddetli çatışmalar yaşandı. Halen PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat hattından bu köyü füzelerle vuruyor.

80 haneli köye yönelik saldırılar yüzünden neredeyse sağlam ev kalmadı.

400 nüfuslu köye sık sık saldırı düzenleniyor

Çoğu füzelere ve kurşunlara hedef oldu. 10'a yakın ev, saldırılar nedeniyle yıkıldı, bazı evlerin içinde halen patlamamış havan mühimmatı bulunuyor.

Teröristler Tel Rıfat kırsalından, 400 nüfuslu bu köye sık sık saldırı düzenliyor. Can kayıplarına da yol açan bu saldırılar nedeniyle bazı aileler, Azez’e sığınmak zorunda kaldı.

Örgütün işgalindeki Tel Rıfat hattına sıfır noktada bulunan ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgede yer alan köye, TSK’nın olası harekatı sonrası sivillerin yeniden dönmesi bekleniyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun