Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.04.2023 12:20

TEKNOFEST 2023 başladı

TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni yapıldı.

TEKNOFEST 2023 başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali , İstanbul Atatürk Havalimanında başladı. Resmi açılışı, yağmur nedeniyle bugüne ertelenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yarışmacıları ziyaret eden Baykar Teknoloji başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşları festivale davet etti. "Bayraktar Kızılelma" ve "Kemankeş" de ilk kez sergilendi.

TEKNOFEST 2023 başladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış dolayısıyla tören alanında bir konuşma yaptı.

Bayraktar'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İnanıyorum ki TEKNOFEST bünyesinde depreme afetlere çözümler sunan genç kardeşlerimiz çıkacak. TEKNOFEST sessiz bir devrimin adı oldu. Başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Ben teknoloji geliştireceğim diyen 1 milyondan fazla gencimiz takımlar kurdu. 100 yıl önceki asımın nesli bugün TEKNOFEST nesli olarak yeniden dirildi. Cumhuriyetimizin 100. Yılını TEKNOFEST ile taçlandıracağız. 100. yılda İzmir’de ve Ankara’da TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız?

"'Dokunacağız' dedikleri ne varsa yalnızca milletimiz dokunabilir"

‘Bugüne kadar yaptığınız en büyük iş nedir?’ denirse tek kelimeyle TEKNOFEST derim. En ileri teknolojiye sahip İHA'yı ya da uçağı da yapsanız önüne konular tahta bir takoz uçmasını engeller. Maalesef hala takoz koymaya çalışanlarla karşılaşıyoruz. Ne dediler 'dokunacaklarmış'.  Bir kez de buradan söyleyeyim 'dokunacağız' dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler dokunabilirsiniz. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar.

"Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz"

Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz teknolojimizi yabancılara satacakmış. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamışlar. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil. Emanet bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere, bir adım öteye dahi gidecek değiliz. Bu toprakları bize kapatmak isteyen varsa kendi üzerlerine kapatırlar. Biz buradayız ay yıldızımız altında mücadeleyi sürdüreceğiz. 

TEKNOFEST 2023 başladı

"Türkiye tutulamaz bir ülke olacak"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, yaptığı konuşmada, "Sadece savunma sanayi değil, insanlık yarına her türlü teknolojiye yönelik burada bir faaliyet görüyoruz. Artık teknoloji ateşi yakıldı." dedi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

Artık 'Türkiye Yüzyılı' sizlerin omzunda çok daha yükseklere gelecek. 2071’de artık Türkiye tutulamaz bir ülke olacak. Artık şuna eminimiz bir şey insan yapımı ise sizlerin sayesinde 'çok daha iyisini yaparız' diyorum. 

ETİKETLER
Teknofest
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:39
Almanya'da yapılması planlanan Heilbronn Merkez Camisi'nin projesine onay verildi
13:32
Aliyev, Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercileri madalya ile ödüllendirdi
13:23
BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp görevinden istifa etti
12:57
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 291 bin 526 kişi başvurdu
12:54
Bakan Soylu'dan yeni petrol rezervi müjdesi
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
FOTO FOKUS
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 2 dakikalık videoda
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 2 dakikalık videoda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ