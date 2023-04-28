TEKNOFEST 2023 başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali , İstanbul Atatürk Havalimanında başladı. Resmi açılışı, yağmur nedeniyle bugüne ertelenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yarışmacıları ziyaret eden Baykar Teknoloji başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşları festivale davet etti. "Bayraktar Kızılelma" ve "Kemankeş" de ilk kez sergilendi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış dolayısıyla tören alanında bir konuşma yaptı.

Bayraktar'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İnanıyorum ki TEKNOFEST bünyesinde depreme afetlere çözümler sunan genç kardeşlerimiz çıkacak. TEKNOFEST sessiz bir devrimin adı oldu. Başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Ben teknoloji geliştireceğim diyen 1 milyondan fazla gencimiz takımlar kurdu. 100 yıl önceki asımın nesli bugün TEKNOFEST nesli olarak yeniden dirildi. Cumhuriyetimizin 100. Yılını TEKNOFEST ile taçlandıracağız. 100. yılda İzmir’de ve Ankara’da TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız?

"'Dokunacağız' dedikleri ne varsa yalnızca milletimiz dokunabilir"

‘Bugüne kadar yaptığınız en büyük iş nedir?’ denirse tek kelimeyle TEKNOFEST derim. En ileri teknolojiye sahip İHA'yı ya da uçağı da yapsanız önüne konular tahta bir takoz uçmasını engeller. Maalesef hala takoz koymaya çalışanlarla karşılaşıyoruz. Ne dediler 'dokunacaklarmış'. Bir kez de buradan söyleyeyim 'dokunacağız' dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler dokunabilirsiniz. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar.

"Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz"

Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz teknolojimizi yabancılara satacakmış. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamışlar. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil. Emanet bu topraklar. Biz buradan hiçbir yere, bir adım öteye dahi gidecek değiliz. Bu toprakları bize kapatmak isteyen varsa kendi üzerlerine kapatırlar. Biz buradayız ay yıldızımız altında mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Türkiye tutulamaz bir ülke olacak"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, yaptığı konuşmada, "Sadece savunma sanayi değil, insanlık yarına her türlü teknolojiye yönelik burada bir faaliyet görüyoruz. Artık teknoloji ateşi yakıldı." dedi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

Artık 'Türkiye Yüzyılı' sizlerin omzunda çok daha yükseklere gelecek. 2071’de artık Türkiye tutulamaz bir ülke olacak. Artık şuna eminimiz bir şey insan yapımı ise sizlerin sayesinde 'çok daha iyisini yaparız' diyorum.