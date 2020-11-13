Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tekirdağ'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanı olarak Tekirdağ'a beşinci ziyaretimiz. Daha önce Başbakan olarak farklı vesilelerle şehrimize geldik. Seçim dönemi olsun olmasın hemen her yıl Tekirdağ'ı ziyaret ederek sizlerin derdine, sevincine ortak olduk. Biz yapacaklarımızı sağa sola değil doğrudan milletimize anlatıyor, milletimizin icazetini arıyoruz.

"Çalışana, üretene, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler"

Tekirdağ'ın projelerini bizzat takip ederek sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Ülkemizin 81 vilayetine giderek insanımızla gönülden gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı tutmanın derdindeyiz. 18 yıllık iktidarlık döneminde yakaladığımız başarıları makarnaya kömüre bağlayanlar oldu. Milletten teveccüh göremeyenler, milleti tahkir ederek kendilerini avutmaya çalıştılar. Bunlar üretmek yerine, çalışana, üretene, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler. 15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacakları kadar şerefli olduğunu anlayamadılar.

Ülkemize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaseti yine milletimizle birlikte yapmayı sürdüreceğiz. Uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakarlık yaparak ülkemizi kalkındırmak için daha çok koşturacağız. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır.

Bugün resmi açılışını yaptığımız Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemiz şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eser.

Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu salgın süreci içerisinde Türkiye olarak bizler gerçekleştirdik. Bir çok ülkenin geçici sahra hastaneleri ile işi idare etmeye çalıştıklarını gördük. Rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz lazım.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım.https://t.co/zoLlnz0t5p pic.twitter.com/iCUKcg4fy7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2020

"Sigara içmeyi lütfen bırakın"

Milletime sesleniyorum, yok dışarısıymış, yok kafeteryaymış sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. En önemli vurgun noktası akciğer, akciğerin de en önemli vurgun yeme aracı sigara. Lütfen artık sizler de bize yardımcı olun. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da yeni bir süreç başlattık. Tüm vatandaşlarımı kurallara uymaya çağırıyorum.

"Üretilen aşı insanlığın ortak malı olmalı"

Türkiye olarak özellikle aşı konusunda çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Bir taraftan Rusya, Çin, Almanya ki Almanya'da iki Türk kardeşimiz de bu işin içinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Bir taraftan İngiltere hepsi ile ortak çalışmalarımız sürüyor. Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir.

Tekirdağ Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan, son teknolojik cihazların kullanıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi törenle hizmete girdi.

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 566 yataklı hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek.

159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor.

Tekirdağ'ı sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor.

Hastanenin gelecekte sağlık turizminde de adından söz ettirmesi bekleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı.

Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor.

Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi.

Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.