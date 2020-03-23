Şimdi sırada partiler arası görüşmeler var.

AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırdı.

AK Parti yarın saat 10.00'da CHP temsilcileri ile bir araya gelecek, saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çalacak.