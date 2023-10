TBMM'de 'Filistin' oturumu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel görüşmenin açılış konuşmasında şunları kaydetti;

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin daha fazla sivil can kaybı olmaksızın daha fazla masum insanların kanı dökülmeksizin çözülebilmesi için Türkiye olarak baştan beri büyük bir katkıyı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bir an evvel çatışmaların durdurulması ve özellikle zaten açık bir hapishane olan Gazze Şeridi'nde insanları hayattan kopartan bu saldırıların bir an evvel sonlandırılması, gıdası tükenmiş, suyu tükenmiş, sağlık hizmetlerine ulaşımı neredeyse tamamıyla engellenmiş olan Gazze halkının nefes alabilmesi için ateşkesin tesis edilmesi yönünde Türkiye'nin çok ciddi adımları, çok ciddi diplomatik temasları mevcuttur.

Ayrıca zaten bir barut fıçısına dönmüş olan Orta Doğu'da bu gerilimin daha fazla sürdürülmesi bu savaşın bölgesel ve küresel yeni çatışmaların da fitilini ateşleyebilecek bir imkana sahip olduğu açıktır. Onun için diyoruz ki savaşın genişlemesinin önlenmesi için barış, güven ve istikrar ekseninde bu anlayışımız çerçevesinde adil ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilebilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bugünkü toplantı ve sonunda deklare edeceğiniz bildiri aslında tarihe düşülen bir imzadır. Bir kez daha bu vesileyle parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileri, grubu olmayan bütün partilerin mensubu milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum.

Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır. 1967 sınırını esas alan Filistin Devleti mutlaka kurulmalıdır. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti kurulmalıdır.

