TBMM özel oturumla açılacak01 Ekim 2019 Salı 03:19 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 03:21
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor. Özel oturumla açılacak TBMM'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurula hitap edecek.
27. Dönem 3. Yasama Yılı bugün başlıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor.
İlk tören Atatürk Anıtı'nda
TBMM'nin açılışı dolayısıyla ilk olarak TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunacak.
Daha sonra 18 Temmuz'da kapanan Genel Kurul, saat 15.00'te yeni yasama yılı için özel oturumla açılacak.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a seslenecek.
Erdoğan’ın yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Akşam resepsiyon verilecek
Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Açılış dolayısıyla akşam da resepsiyon verilecek. Devletin zirvesinin katılımının beklendiği resepsiyonda, gündemin sıcak başlıklarına dair değerlendirmeler yapılacak.
Partiler kampa girecek
Milletvekilleri bu yasama yılında önemli teklifleri ele alacak. Meclis'in ilk gündem başlığında yeni yargı paketi var.
Yasama yılının ilk haftasında AK Parti ve CHP grupları kampa girecek.
AK Parti milletvekilleri Kızılcahamam’da, CHP milletvekilleri de Abant’ta parti yöneticileriyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin hazırlık yapacak.
Yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine uyumu güçlendirmek için Meclis İçtüzüğünün de yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: TRT Haber, AA