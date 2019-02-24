TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için bugün toplanıyor.

AK Parti'nin adayı, Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop.

Şentop, MHP'nin de desteğini alarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girecek.

"Cumhur İttifakı'nda kararlılığımız devam ediyor"

Mustafa Şentop, "İttifakın devam edeceğini belirtmiştik. O kararlılığımız devam ediyor" dedi.

Muhalefet cephesinde ise 3 aday yarışa girecek.

CHP'nin adayı, Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz, HDP'nin adayı ise İzmir milletvekili Serpil Kemalbay.

Şentop'un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor

Meclis başkanlığı seçiminde gizli oylama yapılacak. İlk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy gerekecek.

AK Parti'nin 291, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. İki partinin toplam sandalye sayısı üçüncü turda sonuç almak için yeterli. Mustafa Şentop'un bu turda başkan seçilmesi bekleniyor.

15 gün ara verilecek

Saat 12.00'deki seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA, TRT Haber